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Bu haber 13 Aralık 2019 16:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Karısını Sopayla Döve Döve Öldürdü

Dün gece saatlerinde tartıştığı karısını darp ederek öldüren şahıs, bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu.

​Karısını Sopayla Döve Döve Öldürdü

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilesi Kazım Karabekir Caddesi Yunus Emre Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. 



 

Karısını Sopayla Döverek Öldürdü

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Aslı Şahin ve eşi O. Şahin arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile O. Şahin, Aslı Şahin'i sopayla darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin hayatını kaybetti. Karısının öldüğünü anlayan O. Şahin ise bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.



 

Talihsiz Kadın Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise O.Şahin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Karısını Sopayla Döve Döve Öldürdü
​Karısını Sopayla Döve Döve Öldürdü
Dün gece saatlerinde tartıştığı karısını darp ederek öldüren şahıs, bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu.
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