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Bu haber 13 Aralık 2019 12:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakımevindeki Dehşet Görüntüleri! Yaşlı Adam Yok Dediler, Banyoda Unutulduğu Ortaya Çıktı

Özel bir bakımevinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü.

​Bakımevindeki Dehşet Görüntüleri! Yaşlı Adam Yok Dediler, Banyoda Unutulduğu Ortaya Çıktı

İddiaya göre, geçen yıl Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde özel bakımevinde kalan Mehmet M'nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi. 



 

Yaşlı Adam Görüntülerden Sonra Hayatını Kaybetti

Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakımevinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.



 

Dedemi Banyoda Unutmuşlar

Bir başka hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, “Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar” ifadelerini kullandı.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Bakımevindeki Dehşet Görüntüleri! Yaşlı Adam Yok Dediler, Banyoda Unutulduğu Ortaya Çıktı
​Bakımevindeki Dehşet Görüntüleri! Yaşlı Adam Yok Dediler, Banyoda Unutulduğu Ortaya Çıktı
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