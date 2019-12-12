​Son Dakika! Şanlıurfa’da İntihar! Genç Kız Canına Kıydı

Şanlıurfa'da İntihar

Genç Kız Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi.Edinilen bilgilerde, 25 yaşındaki genç kız evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle odasının tavanına asılı halde bulundu. Tavana bağladığı iple intihar eden gençk kızı eve gelen yakınları buldu. Olayın fark edilmesi ile beraber emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi.Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Editör: Ahmet Şen