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Bu haber 12 Aralık 2019 22:35:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da İntihar! Genç Kız Canına Kıydı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir genç kız odasının tavanına bağladığı iple intihar etti.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da İntihar! Genç Kız Canına Kıydı

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi. 

 

Şanlıurfa'da İntihar

Edinilen bilgilerde, 25 yaşındaki genç kız evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle odasının tavanına asılı halde bulundu. Tavana bağladığı iple intihar eden gençk kızı eve gelen yakınları buldu. Olayın fark edilmesi ile beraber emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. 



 

Genç Kız Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





Editör: Ahmet Şen 
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