​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Veren Genç Seçip Ödül Verdi

Aleyna Tilki, İlham Veren Genç Seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödülleri verildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, küçük yaşta şöhrete kavuşan ve davranışlarıyla eleştirilerin odağı olanAleyna Tilki'yi 'Türkiye'nin ilham veren gençleri' arasında göstererek 'Müzik' ödülü verdi.Editör: Ahmet Şen