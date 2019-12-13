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Bu haber 13 Aralık 2019 10:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Genç Seçip Ödül Verdi

Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliği ile "30 Altı 30" programında Türkiye'nin ilham veren gençleri ödüllerini aldı. Ödül alanlar arasında, geçtiğimiz yıllarda alkollü mekanlarda konserler veren ve genç nesile örnek olma konusunda tepkilere neden olan Aleyna Tilki'nin de yer alması dikkat çekti.

​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Genç Seçip Ödül Verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödülleri verildi.



 

Aleyna Tilki, İlham Veren Genç Seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, küçük yaşta şöhrete kavuşan ve davranışlarıyla eleştirilerin odağı olanAleyna Tilki'yi 'Türkiye'nin ilham veren gençleri' arasında göstererek 'Müzik' ödülü verdi.




Editör: Ahmet Şen 
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​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Genç Seçip Ödül Verdi
​Bakanlık, Aleyna Tilki’yi İlham Genç Seçip Ödül Verdi
Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliği ile "30 Altı 30" programında Türkiye'nin ilham veren gençleri ödüllerini aldı. Ödül alanlar arasında, geçtiğimiz yıllarda alkollü mekanlarda konserler veren ve genç nesile örnek olma konusunda tepkilere neden olan Aleyna Tilki'nin de yer alması dikkat çekti.
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