​Hülya Avşar: Oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak isterdim

Aykırı olarak görüyorsunuz ama etrafımızda olan şeyler

Önce beğenmeyip sonra beğenmediğime pişman oluyorum

Oyuncu ve Şarkıcı Hülya Avşar, yaptığı çarpıcı açıklamalarla yine gündeme tırmandı. Avşar kızı lakaplı sinema oyucusu Hülya Avşar, tepkilere neden olacak bir açıklama daha yaptı.Hülya Avşar, yaptığı açıklamayla hayalindeki rolü anlattı. Berlin in Berlin, Bir Kadının Anatomisi, Salkım Hanımın Taneleri gibi iddialı filmlerde boy gösteren Hülya Avşar, aklının kabul etmediği rollerde kaldığını söyledi. Aklında kalan rolün ne olduğu sorulduğunda Avşar Kızı şu cevabı verdi; “Reha Erdem ile bir film çekecektik, oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak isterdim. Henüz gerçekleşmedi ama. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler” dedi.Oynamadığı için pişman olduğu filmlerin olduğunu dile getiren Avşar, “Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye’de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım” dedi.Editör: Ahmet Şen