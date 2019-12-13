​Şanlıurfa’nın Eğitimli Narkotik Köpeği Affetmedi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şüphelendikleri bir aracı durdu. Ekip üyesi olan Alice ismindeki eğitimli narkotik köpeği durdurulan araca tepki verdi.
Şanlıurfa’da 3320 Gram Esrar Ele GeçirildiNarkotik köpeğinin tepkisi üzerine araçta arama yapıldı. Alice, araç içinde saklanan esrarları saniyeler içinde buldu. Emniyet ekipleri aracın yedek lastiği ve kaportası arasındaki boşluk kısmına gizlenmiş 6 pakette toplamda 3320 gram Esrar maddesi ele geçir.
Editör: Ahmet Şen
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