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Bu haber 13 Aralık 2019 08:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Eğitimli Narkotik Köpeği Affetmedi

Şanlıurfa Emniyeti şüphelendikleri bir aracı durdu. Eğitimli polis köpeği ise araca gizlenmiş 3 kilo 320 gram esrarı buldu.

​Şanlıurfa’nın Eğitimli Narkotik Köpeği Affetmedi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda şüphelendikleri bir aracı durdu. Ekip üyesi olan Alice ismindeki eğitimli narkotik köpeği durdurulan araca tepki verdi.

 

Şanlıurfa’da 3320 Gram Esrar Ele Geçirildi

Narkotik köpeğinin tepkisi üzerine araçta arama yapıldı. Alice, araç içinde saklanan esrarları saniyeler içinde buldu. Emniyet ekipleri aracın yedek lastiği ve kaportası arasındaki boşluk kısmına gizlenmiş 6 pakette toplamda 3320 gram Esrar maddesi ele geçir.









Editör: Ahmet Şen  
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