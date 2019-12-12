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Bu haber 12 Aralık 2019 19:50:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Viranşehir’de Patlama! Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

​Viranşehir’de Patlama! Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağı ise elektrik telleri oldu. Rüzgarlı havanın etkisi ile birbirine çarpan teller büyük bir patlamaya sebep oldu. 



 

İki Kez Üst Üste Patlama Meydana Geldi

İlk patlamadan sonra korkuya kapılan çevre sakinleri, ikinci patlamanın olduğu anda cep telefonu kameralarıyla korku dolu anları kayıt altına aldılar. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, vatandaşların elektrik tellerinin altından geçmemesi gerektiğini, mecbur kalmadıkça hava koşullarına göre hareket etmesi gerektiği uyarısını yapıyoruz.

İşte patlama anı görüntüleri;




Editör: Ahmet Şen 
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