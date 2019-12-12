​Viranşehir’de Patlama! Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı

İki Kez Üst Üste Patlama Meydana Geldi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağı ise elektrik telleri oldu. Rüzgarlı havanın etkisi ile birbirine çarpan teller büyük bir patlamaya sebep oldu.İlk patlamadan sonra korkuya kapılan çevre sakinleri, ikinci patlamanın olduğu anda cep telefonu kameralarıyla korku dolu anları kayıt altına aldılar. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, vatandaşların elektrik tellerinin altından geçmemesi gerektiğini, mecbur kalmadıkça hava koşullarına göre hareket etmesi gerektiği uyarısını yapıyoruz.İşte patlama anı görüntüleri;Editör: Ahmet Şen