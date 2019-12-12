​Cem Uzan: Davutoğlu ve Babacan'ın Yabancı ajanlarla imzaladığı belge elimde

Uzan: Türk Milleti Sizden Hesap Soracak

Türkiye'ye dönüş yapacağı ile ilgili gündeme oturan ve uzun yıllardır yurtdışında yaşayan firari iş adamı Cem Uzan, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.Uzan, "Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk Milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız" dedi.Editör: Ahmet Şen