​Soylu: Türkiye’de gazetecilik bitti. Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

Soylu: Bazı Gazeteciler Doğruyu Görmüyor

Soylu: Keşke Dans Etselerdi

BirGün’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilik üzerine konuşarak tuhaf açıklamalarda bulundu. “Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse” iddiasında bulunan Soylu, “Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu "Adem Metan Show" programında konuştu.Soylu, "Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp düzeltme yapar mısınız" sorusuna şöyle cevap verdi:"Bazı gazeteciler var ideolojik olarak kopmuşlar doğruyu görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi yok hükmünde görüyorlar. Biz onları ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam ama yazdıklarını okurum nasıl psikolojide olduklarını bilmem gerek. Ben gazetecilik mesleğini en çok eleştiren bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şuan eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam. Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse. Türkiye’de birçok şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş adliye muhabirliği oldu.""Dün Ertuğrul Özkök bir yazı yazmış kendisine mektup yazdım. Yazısında eksikler vardı. Bu eksikleri mektup yazar ilettim. Beni eleştiriyor. Bana, "siz Kadıköy’de dans eden kadınlara müdahaleyi savunuyorsunuz" diyor. Niye ben karşı olayım beni bağışlayın dans eden kadınlar 'devlete, polise, hakime tecavüzcü katil' derse biz nasıl çözeriz bu işi? Türkiye kadına şiddet, cinayette Avrupa yasaları ile eş değerde ilerliyor. Bu konuda her kesimden desteğe ihtiyacımız var. Biz destek bekliyoruz. İdeolojik tutum beklemiyoruz. Bende mektupta dedim ki 'keşke dans etselerdi de devlete katil, tecavüzcü demeselerdi' biz huzur iklimi inşa etmeye devam edeceğiz."Editör: Ahmet Şen