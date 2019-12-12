​Sudan'dan Türkiye'ye at ve eşek eti ithal edilecek

500 Ton At, Eşek Etine Gümrük Vergisi Uygulanmayacak

Çevikgöz: İç Piyasa ve Üreticilerimizin Aleyhine olan Durumu Bu Anlaşma yla Tescil Ediyoruz

Türkiye, tarım üretimi için Sudan’da 99 yıllığına kiraladığı arazilerde üretime başlayamamasına karşın bu ülkeden tarım ürünleri ve canlı hayvan ithal etme kararı aldı.Yakın zamanda genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmesi öngörülen anlaşmayla Türkiye, birçok tarım ürünü için Sudan’a yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulayacak ve buradan büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tereyağı, yumurta, bal, patates, domates, sarmısak, üzüm, buğday arpa ve mısır ithal edecek. Anlaşmayla 500 ton at, eşek ve katır eti ile 500 ton at, eşek ve katırın da aralarında bulunduğu hayvanların sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilecek tarım ürünleri arasında sayıldı.Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre,Türkiye ve Sudan, 2015’te tarımsal işbirliği anlaşması imzalamış ve Türkiye bu ülkede 99 yıllığına kullanmak üzere tarım arazisi kiralamıştı. Ancak bu arazilerde üretim başlamadı. Sudan’da Ömer El Beşir’in darbeyle devrilmesinin ardından kiralık arazilerin durumu gündeme gelmiş ancak bir sonuca ulaşmamıştı. Ömer el Beşir’in iktidar olduğu dönemde Türkiye ile Sudan arasında 24 Aralık 2017’de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’na getirildi. Komisyon görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sudan’daki yeni yönetimin eski yönetim döneminde imzalanan anlaşmalara bağlılığını teyit ettiğini, Sudan’ın yeni dışişleri bakanının 24 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti. Komisyon toplantısında Sudan ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması onaylandı. Muhalefet, anlaşmayla Türkiye’de üretilen birçok tarımsal ürünün Sudan’dan ithalatının önünün açıldığını vurgularken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “İç piyasamızın ve üreticilerimizin aleyhine olan bir durumu bu anlaşmayla aslında tescil ediyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen