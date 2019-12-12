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Bu haber 12 Aralık 2019 17:50:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da Son Dakika! İlçe Belediye Başkanı Görevden Alındı

18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesi ile hakkında işlem başlatılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak görevden alındı

​Şanlıurfa'da Son Dakika! İlçe Belediye Başkanı Görevden Alındı

Belediye Başkanı Aksak hakkında 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı iddiası ile hazırlanan dosya Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderildi. 



 

Aksak İçin Ek Süre Tanınmıştı

YSK tarafından, Aksak’ın belediye başkanlığı düşürülmesi yönünde oylama yapıldığı ve oy çokluğuyla başkanlığının düşürüldüğü iddia edilmişti. YSK, Aksak için 10 gün ek süre tanımıştı. O sürenin dolmasıyla gözler bugün YSK'ya çevrildi.



 

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak’ın Mazbatası İptal Edildi

YSK'da ilgili komisyon kesin kararı açıklamak üzere toplandı. Toplantıda Aksak'ın görevinin düşürüldüğü öğrenildi. Aksak'ın mazbatası da iptal edildi.




 

Aksak’ın Yerine Kim Gelecek?

Bu durum AK Partili belediye için bir ilk olurken, Aksak'ın yerine gelecek ismin kim olacağı merak konusu oldu.


Editör: Ahmet Şen 
 
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