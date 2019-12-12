​Şanlıurfa'da Son Dakika! İlçe Belediye Başkanı Görevden Alındı

Aksak İçin Ek Süre Tanınmıştı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak’ın Mazbatası İptal Edildi

Aksak’ın Yerine Kim Gelecek?

Belediye Başkanı Aksak hakkında 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı iddiası ile hazırlanan dosya Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderildi.YSK tarafından, Aksak’ın belediye başkanlığı düşürülmesi yönünde oylama yapıldığı ve oy çokluğuyla başkanlığının düşürüldüğü iddia edilmişti. YSK, Aksak için 10 gün ek süre tanımıştı. O sürenin dolmasıyla gözler bugün YSK'ya çevrildi.YSK'da ilgili komisyon kesin kararı açıklamak üzere toplandı. Toplantıda Aksak'ın görevinin düşürüldüğü öğrenildi. Aksak'ın mazbatası da iptal edildi.Bu durum AK Partili belediye için bir ilk olurken, Aksak'ın yerine gelecek ismin kim olacağı merak konusu oldu.Editör: Ahmet Şen