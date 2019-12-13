Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor

Vatandaşlar Yolun Daraltılmasına Tepki Gösterdi

Yolda Ölümlü kazalar da Yaşandı

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM’nin önündeki kaldırım genişletiliyor. Açıldığı günden bu zamana kadar tepkilerin odağı olan Novada Park’ın yeri için yeşil alan yapılacağı duyurulmuş ardından AVM yapılacağını duyan vatandaşlar tepki göstermişti.Novada Park AVM’ye bir tepki daha kaldırım konusunda geldi. AVM’nin kaldırımlarının genişletilmesi için çalışmalara başlandı. Genişletilme gerekçesinin ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, araç trafiğine açık olan yolun daralmasından dem vurarak böyle bir uygulamanın saçma olduğunu belirttiler.Şanlıurfa’da zaten trafik ve yol sorunun olduğu halde gerekçesini bilmediğimiz sebeplerden dolayı yol daraltılıp Novada parka alan açılmakta. Yolun daraltılmasına ve Novada Park’a alan açılmasına tepki gösteren vatandaşlar, bölgenin tehlike saçtığını ve ölümlü kazaların meydana geldiğini dile getirerek; “Millet uzaya çıkıyor Urfa halen yolla çukurla uğraşıyor. Yani şimdi bu yol durumunu yetkililer görmüyor mu? Bu Urfa’nın halini ben emini ki yedisinden yetmişine kadar Urfa’daki bütün kurumlar da biliyor. Urfa’daki trafik yol rezilliğini bütün yetkilerde biliyor ama işlerine gelmiyor. Urfa bunu hak etmiyor. Zavallı Urfa’m”Editör: Ahmet Şen