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Bu haber 13 Aralık 2019 15:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor

​Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletiliyor. Kaldırımın genişlemesi ile araçların kullandığı yolun daralması ise tepkilere neden oldu.

Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM’nin önündeki kaldırım genişletiliyor. Açıldığı günden bu zamana kadar tepkilerin odağı olan Novada Park’ın yeri için yeşil alan yapılacağı duyurulmuş ardından AVM yapılacağını duyan vatandaşlar tepki göstermişti. 



 

Vatandaşlar Yolun Daraltılmasına Tepki Gösterdi

Novada Park AVM’ye bir tepki daha kaldırım konusunda geldi. AVM’nin kaldırımlarının genişletilmesi için çalışmalara başlandı. Genişletilme gerekçesinin ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, araç trafiğine açık olan yolun daralmasından dem vurarak böyle bir uygulamanın saçma olduğunu belirttiler.





 

Yolda Ölümlü kazalar da Yaşandı

Şanlıurfa’da zaten trafik ve yol sorunun olduğu halde gerekçesini bilmediğimiz sebeplerden dolayı yol daraltılıp Novada parka alan açılmakta. Yolun daraltılmasına ve Novada Park’a alan açılmasına tepki gösteren vatandaşlar, bölgenin tehlike saçtığını ve ölümlü kazaların meydana geldiğini dile getirerek; “Millet uzaya çıkıyor Urfa halen yolla çukurla uğraşıyor. Yani şimdi bu yol durumunu yetkililer görmüyor mu? Bu Urfa’nın halini ben emini ki yedisinden yetmişine kadar Urfa’daki bütün kurumlar da biliyor. Urfa’daki trafik yol rezilliğini bütün yetkilerde biliyor ama işlerine gelmiyor. Urfa bunu hak etmiyor. Zavallı Urfa’m”









Editör: Ahmet Şen  
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Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor
Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor
​Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletiliyor. Kaldırımın genişlemesi ile araçların kullandığı yolun daralması ise tepkilere neden oldu.
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