Şanlıurfa’ya Yüzlerce Sağlık Personeli Ataması Yapılacak

Sağlık sektöründe yaşadıkları sıkıntılardan sona Sağlık Bakanlığı vatandaşlardan gelen şikayetleri göz önüne alarak Şanlıurfa’ya sağlık personeli atamalarını arttırdı.Haberi Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Dr. Emre Erkuş duyurdu. Erkuş yaptığı açıklamada; “KPSS 2019/7 atamaları ile Şanlıurfaya 230'u Hemşire olmak üzerek toplamda 377 sağlık personeli ataması yapılacaktır.2020 yılının ilk çeyreğinde tekrar atama planlanmakta olup 418 sağlık personeli ataması daha beklenmektedir.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen