​AKP’li Siverek Belediyesi Halkın Sağlığı Üzerinden Skandal Bir Karar Aldı

Çiftel: Belediye Başkanı Kendileri İçin Tasarruf Uygulamıyor

Daha önce AKP’li Belediye Başkanı Şehmus Aydın temizlik ihalesine fesat karıştırmak istediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Halkın temizlik ve sağlığından tasarruf eden Siverek Belediyesi makam araçlarından tasarruf etmiyor. Piyasa değeri 400 bin TL yi bulan makam araçları kullanan belediye yöneticileri bulunmaktayken halk için tasarruf uygulanması komik bir durum olarak yorumlandı. Bir başka konu ve iddia ise belediyenin tasarruf nedeniyle artık köylerden çöp toplamayacağıdır. Bu iddia doğruysa köylerde çöp yığınları oluşacak çocukların sağlığı tehlikeye atılmış olacaktır.Belediye eski meclis üyesi Ali Çiftel yaptığı açıklamada, "Siverek Belediyesi tasarruf adı altında temizlik işleri bünyesinde faaliyet gösteren 10 araç azaltma kararı aldı. Siverek halkını direk ilgilendiren konularda tasarruf getiren sayın Aydın, lüks araç sınıfında sayılan yaklaşık 12 makam aracı kiraladılar kendileri için herhangi bir tasarruf uygulamayanlar halkın sağlığı üzerinden tasarruf uyguluyorlar. Meclis üyeliğim döneminde sigortasız işçi çalıştırdıklarını gündeme getirmiştim sayın Aydın belediyenin durumu yok ondan sigortasız işçi çalıştırıyoruz demişti. Sayın başkan size gelince var halka gelince neden yok. Tasarrufa önce kendinizden başlatın sonra halka uygulayın. Dünyada en önemli şey sağlıktır, sağlığın başında da temizlik gelmekledir. Sayın Aydın bu skandalın başka nedenlerin olduğu aşikardır. Skandal karar halkın sağlığını çok ciddi tehdit edecektir. Zaten temizlik konusunda sorun yaşayan güzel memleketimiz bu aldığınız kararla daha fazla sıkıntı yaşayacak ve sağlık sorunlarına neden olacaktır .Aldığım başka bir bilgi ve iddia ise temizlik ihalesini alan firmaya köylerden çöp toplamayın talimatının verilmesi bu iddia doğruysa hangi vicdan ve akılla böyle bir talimat verdiniz .bu iddia doğruysa köylerimizde çok ciddi sağlık sorunları yaşanacaktır ve çöp yığınları oluşacaktır.Madem tasarruf sağlayacaksınız önce kendinizden ve yöneticileriniz için kiraladığınız makam araçlarından başlayın. Siverek Belediye şirketinin muhasebesi neden Urfa’ya taşındığını açıklayın. Belediye şirketinin muhasebesi hala Urfa da mı yoksa Siverek’e getirildi mi bunları açıklayın önce siz . İnşallah güzel memleketimizde çok ciddi temizlik ve sağlık sorunları yaşamayız” dedi ve iş eksiliş tablosunu açıkladı.Editör: Ahmet Şen