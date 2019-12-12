​Eski Bakana Dolandırıcılık Şoku

Altınları Dolandırıcılara Teslim Etti

Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki Tekirdağlı eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan dolandırıcılar, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyledi.Dolandırıcılar 'Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yapıldığını ve bankada bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini söyledi. Eski Bakan Aytekin de buna inanarak hesabında bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 adet cumhuriyet altını, 8 adet 5'i bir yerde ve 4 adet Adana setini 100. Yıl Mahallesi'nde elden dolandırıcılara teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Aytekin, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen