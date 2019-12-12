Davutoğlu'na Şanlıurfa'dan 3 İsim Daha! Partinin Şanlıurfa Kurucu Üyeleri Belli Oldu

Eski Şanlıurfa Valisi Davutoğlu’nun Partisinde

Davutoğlu’nun Partisindeki Şanlıurfalı İsimler

Ahmet Davutoğlu’nun partileşme çalışmalarında sona gelindi. Davutoğlu’nun parti kuruluş dilekeçesini bugün saat 13:30’da İçişleri Bakanlığı’na verileceği öğrenilirken, parti teşkilatında da yavaş yavaş sona gelindi.AKP’den ayrılarak yola yeni bir partiyle devam etme kararı alan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti teşkilatının bazı isimleri medyada yer alırken, partiye yeni katılan isimler de kulislerde konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu’nun partisine katılacak ismin Şanlıurfa Eski Valisi İzzettin Küçük, olduğu söylenmişti.Şanlıurfa Eski Valisi İzzettin Küçük’ten sonra Şanlıurfa’dan 3 ismin daha parti teşkilatına katıldığı iddia edildi. Bu isimlerden ilki Araplar Yardımlaşma Derneği'nin (ARAP-DER) Genel Başkanı Şükrü Kırboğa olurken, daha önce 2 defa Ak Parti il Başkanlığı ve geçtiğimiz dönem de Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Yeşil oldu. Davutoğlu’nun partisine katılacak üçüncü Şanlıurfalı isim ise AKP'de bir dönem milletvekilliği yapmış olan Mehmet Atilla Maraş oldu.Editör: Ahmet Şen