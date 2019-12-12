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Bu haber 12 Aralık 2019 10:57:55 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde durduruldu. Alice adlı narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu aracın yedek lastiği ve kaportası arasındaki boşluk kısmına gizlenmiş 6 pakette toplam 3 kilo 320 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs adli mercilerce “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 
 
 

Sokak satıcılarına da operasyon düzenlendi 

Bir diğer operasyon ise sokak satıcılarına yönelik düzenlendi. Uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen 
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