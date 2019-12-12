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Bu haber 12 Aralık 2019 11:30:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Çikolata 7 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Oldu: Bu çikolatalardan çocukları uzak tutun

7 yaşındaki çocuk okul çıkışı marketten aldığı çikolatayı yemek isterken hayatını kaybetti.

​Çikolata 7 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Oldu: Bu çikolatalardan çocukları uzak tutun

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.






 

Bu üründen çocukları uzak tutun 

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu. 


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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