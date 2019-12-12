​Yem Fabrikasında Patlama 3 İşçi Yandı

Patlamada 3 kişi Yaralandı

Olay, Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi.Fabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.Editör: Ahmet Şen