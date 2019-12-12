​Yem Fabrikasında Patlama 3 İşçi Yandı

Olay, Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi.
Patlamada 3 kişi YaralandıFabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.
Editör: Ahmet Şen
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