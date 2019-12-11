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Bu haber 11 Aralık 2019 21:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Su Altı Dalgıç Polisleri: 45 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaştık

Balık tutmak için Murat Nehri'ne giden ve geceden itibaren haber alınamayan 45 yaşındaki Zülfü Şeker'in cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçların ulaştığı Şeker'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

​Şanlıurfa Su Altı Dalgıç Polisleri: 45 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaştık

Olay, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Seydili köyü mekvisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki Zülfü Şeker, balık tutmak için gece saatlerinde Palu ilçesine bağlı Seydili köyü yakınlarında Murat Nehri'nin olduğu bölgeye gitti. Şeker'den sabaha kadar haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 



 

Şanlıurfa’da Polis Sevk Edildi

Bölgeye jandarmayla birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ve Şeker'in yakınları bölgede arama çalışması yaparken tüfeğiyle ve poşet içindeki malzemelerini buldu. Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine ait polis dalgıçların Keban ilçesinde kayıp sürücüyle ilgili çalışma yapması nedeniyle bölgeye Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki dalgıç polisler sevk edildi.




 

Balık Tuttuğu Bölgenin 20 Metre İlerisinde Bulundu

Bölgeye gelen dalgıçlar, jandarma ve AFAD ile birlikte çalışma yaptı. Dalgıç polisler Şeker'in balık tuttuğu bölgenin yaklaşık 20 metre yukarısında cansız bedenine ulaştı. Şeker'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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