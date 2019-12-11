Burhan Kuzu: Erdoğan bir tek bana makam vermedi, üç dönem 'Meclis Başkanı' olayım dedim, izin vermedi

'Şehir Üniversitesi'nin sorumlusu Cumhurbaşkanı değildir'

'Bir tek bana makam vermedi'

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Yeni Akit'ten Sezai Erhan'a yaptığı açıklamalarda; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarını değerlendirerek, "Bu isimler makamda iken neden parti kurma çalışmaları içerisinde olmadılar. Makamlarını kaybedince bu işe giriştiler. Ben parti kurmalarını doğru bulmuyorum. Parti kurmak bir çözüm yolu değil, rüzgarın esmesi yani boşluğun olması gerekir. Rüzgar esmezse parti tutmaz, yeni oluşumlarda da bu rüzgarı görmüyorum. Oylar bölünerek bir yere varılamaz” dedi.Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanılan tartışmalara da değinen Burhan Kuzu, “Şehir Üniversitesi iyi eğitim veren bir üniversite. Ancak ortada bir borç var ve bu borç ödenmek zorunda. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, üniversitenin yöneticileridir” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese bir makam verdiğini, bir tek kendisine vermediğini ifade eden Burhan Kuzu, “Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi. Seçimle gelen bir yerdi. Temayül yapıldı en çok oyu da ben aldım. Benimle arasında bir sorunda yok. Ben dobra bir adamım” dedi.Editör: Ahmet Şen