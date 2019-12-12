​Bilici, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Çalıştayı Düzenledi

Bilici, Çocuk Evliliklerinin önüne Geçmek İçin Çalışıyoruz

Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı alt komisyonu ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı alt kurul üyelerine yönelik olarak ‘’Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’’ çalıştay düzenlendi.Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştay sonrası katılımcılara sertifikalarının verildiği etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Kadın Hizmetleri Biriminden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Neriman Yıldız katılım gösterirken etkinlikte konuşan İl Müdürü Sayın Bilici;“Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler’ kadına yönelik şiddet gibi çok ciddi sorunlar doğuran ve ne yazık ki dünyanın her yerinde yaşanan önemli bir sorundur. Erken yaşta evlilikler ekonomik yetersizlik, yanlış ve eksik bilgilerden kaynaklanan geleneksel inançlar, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı, mülkiyet unsuru gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Çocuk evliliklerinin önlenmesi için bakanlığımız ve kamu kurumları iş birliğinde yapılan çalışmalar, eylem planları, projeler, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları her geçen gün hız kazanırken ailelerin bilinçlendirilmesi de bir o kadar önem taşıyor. Bu konuda da eğitimlerimiz yine aynı hızla devam etmektedir. Çözüm ortaklarımızla birlikte erken evlilikler hakkında toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma sürecini başlattığımızı ve önemli ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum. Böyle farkındalık ve çözüm odaklı etkinliklerle toplumların bu önemli sorununa işlevsel çözümler üretileceğine inanıyorum.”İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen