Son Dakika! ​Eyyübiye Belediyesi’nin Açıklamasına, Harita Mühendisleri Odası’ndan Yalanlama

Eyyübiye Belediyesi'ne Yalanlama Geldi

Şanlıurfa basınına konu olan; “Eyyübiye Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerde 918 hektarlık alanda bina tespiti adı altında 150.000 TL ye yapılacak işi 600.372 TL ile adrese teslim pazarlık usulü ile merkezi Diyarbakır olan bir firmaya verilmesi haberinden sonra Eyyübiye Belediyesi, haberin basında hızlıca yayılması ile beraber konu ile ilgili olarak; “İlgili meslek odasından bilgi alınarak ve ilgili piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin ve fiyatlamanın belirlendiği”ni ifadelerine yer vermişti.Harita Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği’nden Eyyübiye Belediyesi’nin bu açıklamasına yalanlama geldi. Oda İl Temsilciliği yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Editör: Ahmet Şen