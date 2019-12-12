​TEMSA, Üretimi Durdurduğunu Açıkladı

Yılda 10 Binin Üzerinde Üretim Yapıyor

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurdu.Şirketin yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle böyle bir karar aldığı, bu süreçte fabrikada stok sayımı yapılacağı belirtildi.1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.TEMSA, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazarların da yer aldığı dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.Editör: Ahmet Şen