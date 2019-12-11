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Bu haber 11 Aralık 2019 20:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Aracını İnsanların Üstüne Sürmüştü! Annesi Halimliği Bıraktı: Oğlumu Gururla Savunacağım

Aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan ve farklı suçlardan davaları olan Görkem Sertaç Göçmen’in silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Gazetecilere açıklama yapan Göçmen’in hakimliği bırakan annesi ve avukatı Aynur Göçmen, "Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim. Suç makinesi biçiminde yazılan haberlere ilişkin olarak oğlumun henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur" dedi.

​Aracını İnsanların Üstüne Sürmüştü! Annesi Halimliği Bıraktı: Oğlumu Gururla Savunacağım

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Görkem Sertaç Göçmen'in silah ile vatandaşların üzerine ateş ettiği iddia edilen davasının görülmesine devam edildi.


 

Müştekiler duruşmaya katılmadı

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Göçmen'i duruşmada hakimliği bırakan annesi savundu.
Anne Aynur Göçmen bu dosya kapsamında bir hükmün zaten var olduğunu söyleyerek “Aynı eylem ile ilgili tekrar yargılama yapılamaz. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Avukat Göçmen ayrıca, müşteki avukatlarının duruşmaya katılmadığını da vurguladı.
Ara kararını açıklayan mahkeme müştekiler Arif Ali Özet ve Emre Peker hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



 

“Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim”

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan avukat Aynur Göçmen, “Bir anne olarak bir avukat olarak çok fazla eleştiri aldım. Eski hakim olabilirim. Yeni avukat olabilirim. Anneliğin eskisi yenisi olmaz. Ebedi ve ezeli bir sıfattır. Oğlumu savunmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Bu konuyu herkese hatırlatırım. Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile aksi sabit olmadıkça her vatandaş masumdur. Ceza hukukunda kişileri değil, kişilerin ahlaki yapısını değil, olayları yargılarız. Fakat maalesef müvekkilim Görkem Sertaç Göçmen'in olayları değil kişiliği yargılanır durumda bir sürece girdik. Bu konu ayrıca üzüntü veriyor. Suç makinesi biçiminde yazılan haberlere ilişkin olarak oğlumun henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur. Devam eden dosyaları vardır. Dosyaların sonucu beklensin” şeklinde konuştu.


 

Olayın Geçmişi

Ataköy'de 6 Eylül 2017'de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet Savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında ‘kasten yaralama', ‘tehdit' ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından dava açılmıştı. Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı ‘olası kasıt ile silahla yaralama' suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel' karşı ‘tehdit' suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin ‘kasten güvenliğe tehlikeye sokulması' suçunu değil ‘yaralama' suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakıkköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı ‘basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.



Editör: Ahmet Şen 
 
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​Aracını İnsanların Üstüne Sürmüştü! Annesi Halimliği Bıraktı: Oğlumu Gururla Savunacağım
​Aracını İnsanların Üstüne Sürmüştü! Annesi Halimliği Bıraktı: Oğlumu Gururla Savunacağım
Aracını vatandaşların üstüne sürdüğü görüntüler ile tepki toplayan ve farklı suçlardan davaları olan Görkem Sertaç Göçmen’in silah ile bir kafeye ateş ettiği iddiasıyla yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Gazetecilere açıklama yapan Göçmen’in hakimliği bırakan annesi ve avukatı Aynur Göçmen, "Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim. Suç makinesi biçiminde yazılan haberlere ilişkin olarak oğlumun henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur" dedi.
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