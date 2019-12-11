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Bu haber 11 Aralık 2019 19:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Koşusunu Utkun Babacan Kazandı

Türkiye Jokey Kulübü ‘’Harran Belediyesi’’ koşusunu Utkun Babacan kazandı.

​Harran Koşusunu Utkun Babacan Kazandı

Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen at yarışları ‘’Harran Belediyesi’’ koşusuyla başladı.



 

Harran Koşusuna 12 Jokey Katıldı

2000 metre koşu etabında düzenlenen yarışı Harran Belediye Başkan Vekili İbrahim Gün takip etti. TJK ve Hipodrom yetkililerinin katıldığı koşuda 12 jokey yarıştı. Koşunun galibi Abdülvehap Akdağ’ın sahibi olduğu Utkun Babacan adlı at kazandı. Abdülvehap Akdağ 58 bin TL ile ödüllendirildi.

Şanlıurfalı vatandaşların soğuk havaya rağmen ilgi gösterdiği Harran koşusu renkli görüntülere de sahne oldu.

Jokeyliğini Ferit Yardımcı’nın yaptığı ve 2000 metrede yapılan yarışın sonunda Harran koşusunu kazanan at sahibine Belediye Başkan Vekili İbrahim Gün Plaket ve kupasını verdi. 




 

Harran koşusunda Utkun Babacan Birinci Geldi

Harran Belediyesi adına düzenlenen koşunun kupa töreninde konuşan Harran Belediye Başkan Vekili İbrahim Gün; Öncelikli 12 rakibini geçerek yarışları kazanan Utkun Babacan adlı atımızı ve onun sahibi olan Abdülvehap Akdağ beyi tebrik ediyorum. Bizler burada bu yarışın Harran adına düzenlenmesinden oldukça memnunuz ve gururluyuz. Organizasyonda emeği geçen çok herkese teşekkür ediyorum. Dedi.
Harran Belediyesi Koşusu Kupa töreninin ardından çektirilen ortak fotoğrafla son buldu.


Editör: Ahmet Şen 
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