Eyyübiye Belediyesi'nde 10 Milyonluk Vurgun! Eyyübiye Belediyesi'ne Kayyum Atansın

36 Aylığına Kiralanan Araç Parası ile 142 Araç Satın Alınır

Eyyübiye Belediyesi Mehmet Kuş Döneminde Yapılan Araç kiralama İhalesi

Eyyübiye Belediyesi Mehmet Kuş Döneminde Yapılan Araç kiralama İhalesi

Eyyübiye Belediyesi 10 Milyon TL’ye Hangi Araçları Kiraladı

Ekinci Döneminde 77 Araç 2 Milyon TL’ye Kiralanmıştı

Eyyübiye Belediyesi Mehmet Ekinci Döneminde Yapılan Araç Kiralama İhalesi

Eyyübiye Belediyesi Mehmet Ekinci Döneminde Yapılan Araç Kiralama İhalesi

Eyyübiye Belediyesi, araç kiralama ihalesi yaptı. Yapılan ihalenin detayları ortaya çıkınca, ortada dönen rakamlar dudak uçuklattı.Eyyübiye Belediyesi yaptığı araç kiralama ihalesinde; Belediyenin 36 aylığına kiraladığı 65 araç için toplamda 9.821.520,00 TL ihale bedeli belirlendi. Bu ihale bedelinin dökümanları üzerinde yapılan araştırmalarda, ihale bedeli olan yaklaşık 10 Milyon TL ile ortalama fiyatı 70.000 TL olacak şekilde 142 aracın SATIN ALINACAĞI belirlendi.Söz konusu araç kiralama ihalesini İstanbul’dan iki firma ortaklığı ile aldı. İhalede; 1 Engelli aracı, 1 Minibüs (16+1), 27 Hafif ticari araç, 7 Çift kabin pick-up, 27 Binek otomobil, 2 Minibüs (20+1)36 aylığına yaklaşık 10 milyon TL ile kiralanan bu araçların ihalesinden haberdar olan vatandaşlar, büyük şok yaşarken, önceki dönem Belediye Başkanı olan Mehmet Ekinci zamanında 77 adet kiralık araca toplamda 2 Milyon küsur TL ödendiği öğrenildi.Tüm bu yaşananlardan sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan bir cevap gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi.Editör: Ahmet Şen