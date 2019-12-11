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Bu haber 11 Aralık 2019 15:32:30 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediyesi'nde 10 Milyonluk Vurgun! Eyyübiye Belediyesi'ne Kayyum Atansın

​Eyyübiye Belediyesi’nde bir skandal daha gündeme oturdu. Belediye, 9.821.520,00 TL verip 65 araç kiraladı. Yapılan araştırmalarda 65 aracın bedeli olan 10 Milyon TL ile ortalama fiyatı 70.00 TL olacak şekilde yaklaşık 142 araç satın alınabileceği tespit edildi.

Eyyübiye Belediyesi'nde 10 Milyonluk Vurgun! Eyyübiye Belediyesi'ne Kayyum Atansın

Eyyübiye Belediyesi, araç kiralama ihalesi yaptı. Yapılan ihalenin detayları ortaya çıkınca, ortada dönen rakamlar dudak uçuklattı.



 

36 Aylığına Kiralanan Araç Parası ile 142 Araç Satın Alınır

Eyyübiye Belediyesi yaptığı araç kiralama ihalesinde; Belediyenin 36 aylığına kiraladığı 65 araç için toplamda 9.821.520,00 TL ihale bedeli belirlendi. Bu ihale bedelinin dökümanları üzerinde yapılan araştırmalarda, ihale bedeli olan yaklaşık 10 Milyon TL ile ortalama fiyatı 70.000 TL olacak şekilde 142 aracın SATIN ALINACAĞI belirlendi.






Eyyübiye Belediyesi Mehmet Kuş Döneminde Yapılan Araç kiralama İhalesi

 

 

Eyyübiye Belediyesi Mehmet Kuş Döneminde Yapılan Araç kiralama İhalesi




 

Eyyübiye Belediyesi 10 Milyon TL’ye Hangi Araçları Kiraladı

Söz konusu araç kiralama ihalesini İstanbul’dan iki firma ortaklığı ile aldı. İhalede; 1 Engelli aracı, 1 Minibüs (16+1), 27 Hafif ticari araç, 7 Çift kabin pick-up, 27 Binek otomobil, 2 Minibüs (20+1)






 

Ekinci Döneminde 77 Araç 2 Milyon TL’ye Kiralanmıştı

36 aylığına yaklaşık 10 milyon TL ile kiralanan bu araçların ihalesinden haberdar olan vatandaşlar, büyük şok yaşarken, önceki dönem Belediye Başkanı olan Mehmet Ekinci zamanında 77 adet kiralık araca toplamda 2 Milyon küsur TL ödendiği öğrenildi.




 

Eyyübiye Belediyesi Mehmet Ekinci Döneminde Yapılan Araç Kiralama İhalesi






Eyyübiye Belediyesi Mehmet Ekinci Döneminde Yapılan Araç Kiralama İhalesi







Tüm bu yaşananlardan sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan bir cevap gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi.







Editör: Ahmet Şen 
 
 
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