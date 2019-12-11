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Bu haber 11 Aralık 2019 15:09:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Hırsızlar, Atm’leri Paramparça Ettiler

Şanlıurfa’da hırsızlar 2 ATM'den para çalmak için makinelere zarar verdi.

​Şanlıurfa’da Hırsızlar, Atm’leri Paramparça Ettiler

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Ulu Cami bitişiğinde bulunan bir bankaya ait 2 otomatik para çekme makinesinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ATM çevresinde parmak izi araştırması yaparak delil topladı.






 

Olayla İlgilii Soruşturma Devam Ediyor

Sabah saatlerinde para çekmeye gelen vatandaşlar ATM’nin hasarlı olduğunu görünce işlemlerini yapmak için başka ATM'lere yöneldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.







Editör: Ahmet Şen 
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