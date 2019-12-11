Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 11 Aralık 2019 11:33:31 Tarihinde eklenmiştir.

Suruç Belediye Başkanına suikast! O terörist Şanlıurfa’da yakalandı

Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist Şanlıurfa’da yakalandı.

Suruç Belediye Başkanına suikast! O terörist Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin ülkemize geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye’de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
 
 
İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu; Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
 
 
 
Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sorgusunda, yaklaşık 2 gün önce Türkiye’ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç’ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2 bin 100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağı öğrenildi.
 
 
Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Suruç Belediye Başkanına suikast! O terörist Şanlıurfa’da yakalandı
Suruç Belediye Başkanına suikast! O terörist Şanlıurfa’da yakalandı
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist Şanlıurfa’da yakalandı.
Dini Nikahlı Eşini Tüfekle Kurşun Yağmuruna Tuttu
Dini Nikahlı Eşini Tüfekle Kurşun Yağmuruna Tuttu
Bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini takip eden Recai Bozkurt, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'ye tüfekle 3 el ateş etti. Mermilerin isabet etmediği genç kadın, telefonda konuştuğu eşine, gözyaşları içinde “Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür” diye seslendi.
​Çiğ köfte Dürüm Dedikleri Uyuşturucu Çıktı!
​Çiğ köfte Dürüm Dedikleri Uyuşturucu Çıktı!
Çiğ Köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan ve ekipler tarafından yakalanan T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​Kerpiç Ev Çöktü, Enkazında 3 Cesede Rastlandı
​Kerpiç Ev Çöktü, Enkazında 3 Cesede Rastlandı
İki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklandı. Valilik yaptığı açıklamada, bahçe duvarı nedeniyle evdeki göçüğün geç fark edildiğini ve enkazda kalanların bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.
​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar
​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar
Bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
​Son Dakika! Darbe Davasında 14 Sanığa Müebbet Hapis
​Son Dakika! Darbe Davasında 14 Sanığa Müebbet Hapis
Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında, diğer 14 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.
Gelin, Misafir Oldukları Kayınvalidesinin Evinde Camdan Atladı
Gelin, Misafir Oldukları Kayınvalidesinin Evinde Camdan Atladı
Psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı.
​Son Dakika Ceren’in Katili Lavabodaki Fayansları Kırarak Bileğini Kesti
​Son Dakika Ceren’in Katili Lavabodaki Fayansları Kırarak Bileğini Kesti
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
​Günün 3. Şehit Haberi! Kuleden Düşen Astsubay Şehit Oldu
​Günün 3. Şehit Haberi! Kuleden Düşen Astsubay Şehit Oldu
Bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.
​Son Dakika! Şehidin Var Türkiye
​Son Dakika! Şehidin Var Türkiye
Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
​Bir Genç Ağzından Pompalı Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu
​Bir Genç Ağzından Pompalı Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu
18 yaşındaki bir genç, otomobilinin dağ tarafında ağzından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
​İki Aile Arasında Arazi Kavgası: 4 Yaralı
​İki Aile Arasında Arazi Kavgası: 4 Yaralı
arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Suruç Belediye Başkanına suikast! O terörist Şanlıurfa’da yakalandı
Suruç Belediye Başkanına suikast! O terörist Şanlıurfa’da yakalandı
Dini Nikahlı Eşini Tüfekle Kurşun Yağmuruna Tuttu
Dini Nikahlı Eşini Tüfekle Kurşun Yağmuruna Tuttu
Urfa Kebabı Ünlü Şeflerin Dilinde! Vedat Milor: Yediğim En Lezzetli Kebap Şanlıurfa’da
Urfa Kebabı Ünlü Şeflerin Dilinde! Vedat Milor: Yediğim En Lezzetli Kebap Şanlıurfa’da
Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam
Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:55
Güneş
07:21
Öğle
12:23
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿