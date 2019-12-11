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Bu haber 11 Aralık 2019 14:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Dolmuşta Kadına Bakıp Cinsel Organıyla Oynadı Sadece 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Dolmuşunda mastürbasyon yaptığı iddia edilen sanık, yargılandığı davada 10 ay hapse mahkum edildi.

​Dolmuşta Kadına Bakıp Cinsel Organıyla Oynadı Sadece 10 Ay Hapis Cezası Aldı

İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş arası sefer yapan dolmuşta 2 Haziran tarihinde kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı iddia edilen sanık M. K.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık M. K., müştekiler B. E. ile S. G. ve avukatları katıldı.


 

“Evliyim ve 4 çocuğum var”

Duruşmada savunma yapan sanık M. K., “Kasıklarımda kaşıntı var. Toplum içinde kaşımamam gerektiğini biliyorum. Olay günü dolmuş içerisindeyken uyuyakalmışım. Uyku sersemiyken elim cebimde sol kasığımı kaşıdım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Sözlü tacizde bulunmadım. Kasık mantarı var bende. Taciz kastıyla hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var” dedi.



 

“Hareketi yaparak bize bakıyordu”

Olay günü arkadaşıyla birlikte dolmuşta olduğunu dile getiren müşteki B.E., “Sanığın yanında oturan kadın ‘Yeter artık' diyerek dolmuştan indi. Bu tepkisi dikkatimizi çekin sanığa doğru baktık. Eli cebinde cinsel organına dokunuyordu. Bu hareketi yaparak bize bakıyordu. Sonra arkadaşım görüntü çekelim dedi. Durumu yolda polis ekiplerine bildirdik. Beni çektiğinizin farkındayım dedi. Ayrıca emniyette polisler sanığın pantolonuna boşalmış olduğunu söyledi. Her halükarda aynı cezayı alacak diye pantolon dosyaya delil olarak alınmadı” ifadelerini kullandı.
Daha sonrasında söz alan müşteki S.G., “Olay günü dolmuştayken sanığın yanında oturan bayanın ‘Çek şu ayaklarını' diyerek dolmuştan indiğini fark ettim. Daha sonra sanığın bize bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince kamera çekimi yaptık. Bize bakarak yaptığından emin olunca durumu şoföre söyledim. Şoför, polis ekiplerinin orada durdu ve olayı anlattık” şeklinde konuştu.




 

Sanık İddiaları Kabul Etmediğini Tekrar Etti

Hakim, kararın açıklanmasının öncesinde sanığa son sözünü sordu. Sanık M. K., “İddiaları kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum” dedi.
Mahkeme sanık M. K.'yı ‘Cinsel taciz' suçundan iki ayrı müştekiye yönelik 5'er ay olmak üzere toplamda 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cezasında hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan müştekiler, cezanın yetersiz olduğunu ve itiraz edeceklerini dile getirdi.






Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
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