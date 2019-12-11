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Bu haber 11 Aralık 2019 09:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Kebabı Ünlü Şeflerin Dilinde! Vedat Milor: Yediğim En Lezzetli Kebap Şanlıurfa’da

Yemek eleştirmeni, Ünlü Şef ve Gurme olan Prof. Dr. Vedat Milor, Şanlıurfa’da tattığı bir kebabı eleştirdi. Milor, Urfa’da yediği kebabın ardında şu ifadelere yer verdi: Yediğim en leziz kebaplardan birini yapan yeri Lezzet Rehberi’ne ekledik. Şanlıurfa”

Urfa Kebabı Ünlü Şeflerin Dilinde! Vedat Milor: Yediğim En Lezzetli Kebap Şanlıurfa’da

Yemek Eleştirmeni Ünlü Şef Prof. Dr. Vedat Milor, Şanlıurfa ziyaretinde şehrimizin yemeklerinden tadarak eleştiri de bulundu. 


 

Vedat Milor: Yediğim En Leziz Kebaplardan Biri

Dünya çapında adından söz ettiren Prof. Dr. Vedat Milor, Şanlıurfa’da yediği kebaptan sonra sosyal medya hesabında şu açıklamalarda bulundu;

“Tercihlere karışmak istemem ama yağlı ve kokuyor diye diye bence gastronomik açıdan olağanüstü denilebilecek kebaplarımız zamanla yerini kötü örneklere bırakıyor. Yediğim en leziz kebaplardan birini yapan yeri Lezzet Rehberi’ne ekledik. Şanlıurfa’dan:”








 

Vedat Milor, Şanlıurfa Lezzet Deneyimlerini Yazdı

Vedat Milor, Şanlıurfa yemek kültürü hakkında şu ifadelere yer verdi;
Herkesin bildiği üç “gerçeği” tekrarlayalım. Birincisi, biz sığır seven, kuzuyu ise “koktuğu” için tercih etmeyen insanlarız. Kuzu, oğlak, av eti gibi etleri sevmediğimiz gibi bunları yiyenlere de şaşkınlıkla bakarız. İkincisi, haşa yağlı et yemeyiz. Kuyruk yağının ise adını duyduğumuzda içimizden kaçıp gitmek gelir. Herkesin bildiği gibi hormon ve antibiyotikle beslenmiş sığır eti “sağlıklı”, lamba tavukları daha “sağlıklı”, başka etlerse kötüdür. Son olarak satırda elle çekilen kebapla makine kıymasıyla yapılan kebap arasındaki farkı bilenlerimiz, beyzbolda uzman olanlarımızdan bile az sayıdadır. O yüzden gastronomik açıdan olağanüstü denilebilecek kebaplarımız zamanla yerini kötü örneklere bırakıyor. Şanlıurfa’daki Durak Kebap Salonu (Köse’nin Yeri) ise takdir edilmesi gereken hazinelerimizden. Eski çarşı içinde, iki katlı küçük bir işletme burası. Oldukça salaş. Yerli halkın çoğunluğunun da tercih ettiği bir yer. Bu yüzden çok yoğun olabiliyorlar. Hiç düşünmeden yediğim en lezzetli kebaplardan biri diyebilirim. Çünkü o yörede yetişen kaliteli etlerin yağlı kesimleriyle yapıyorlar kebapları. Ciddi de emek harcayıp etleri zırhla çekiyorlar. Bir de etleri çok kurutmadan pişirince ortaya bir şaheser çıkıyor. Genellikle domatesli, patlıcanlı ve sade kebap yapıyorlar. Yerel halkın tercih üçünden karışık söyleyip yemek. Eğer birini seçmek isterseniz Urfa kebabı olarak da bilinen sade kebapta özellikle çok iyiler. Sadece et, kuyruk yağı ve tuz var. Sıcak lavaş yanında ızgarada pişmiş isot ve çiğ kuru soğanla servis ediyorlar. Kendi yaptıkları ayranları da iyi. Son olarak sizi uyarmak istediğim iki şey var. Bir defa et zırhla çekildiğinden yoğun zamanlarda aceleye gelebiliyor. Etin tam çekilememesinden kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. İkincisi ise başta yaptığım uyarılar. Eti yağlı sevmeyenleri uyarmış olayım.





 

Vedat Milor Kimdir? Kendi Ağzından Vedat Milor Özgeçmişi

İstanbul doğumluyum. Annem ile babam ben 5 yaşındayken ayrıldığı için beni büyükannem ve büyükbabam büyüttü. Büyükbabam Mecidiyezade ailesinden Tahir Bey, büyükannem ise Ulusan-Karahafız ailesinin kızı Handan Hanım idi. Büyükannemi çok sevdiğim için Handan diye seslenirdim ve komşular çok eleştirirdi. Büyükbabam ise “boşver oğlum! Sen kendi doğru bildiğini yap, sadece kendi vicdanını dinle ve kimseye kulak verme!” derdi. Bunu hiç unutmadım ve hep öyle yaptım, yapıyorum. Handan’ım çok güzel ve iyi kalpli olmasının dışında çok iyi yemek yapardı. Ama bana yemek yedirmek çok zordu. İştahsız ve çok sıskaydım. Yatılı olarak okuduğum Galatasaray Lisesinde de öyle idim.


Lisedeyken annem Selma Keşmir beni Taksim’deki Lamartin Caddesi’ndeki Çin lokantasına götürürdü. Köfte ve makarnadan sonra tatlı-ekşi soslu karides sevdiğim üçüncü yemek haline geldi. Lise sondan itibaren kız arkadaşlarımı etkilemek için onları farklı lokantalara götürmeye başladım. Ama iyi yemek, hem lisede hem de ekonomi okuduğum Boğaziçi Üniversitesinde benim için ikinci planda kaldı. Ne zamana kadar? Lisans üstü eğitim için University of California, Berkeley’e gidene kadar. Orada dünyanın en kompleks içeceği, yaklaşık 200 aromaya sahip şarabı keşfettim. Tadımlarda benden çok büyük ve işi bilenler “senin iyi bir damağın var” gibi laflar edince şevkim arttı. Ama şarap yalnız içilmez ki? Giderek farklı şaraplarla neler yenirden yola çıkarak gastronomi ile ilgilenmeye başladım. Doktora tezi için 9 ay Paris’te kalınca da dünyanın en iyi şarap ve lokantaları ile tanıştım. Referans noktalarım oluşmaya başladı.



Editör: Ahmet Şen 
 
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Urfa Kebabı Ünlü Şeflerin Dilinde! Vedat Milor: Yediğim En Lezzetli Kebap Şanlıurfa’da
Urfa Kebabı Ünlü Şeflerin Dilinde! Vedat Milor: Yediğim En Lezzetli Kebap Şanlıurfa’da
Yemek eleştirmeni, Ünlü Şef ve Gurme olan Prof. Dr. Vedat Milor, Şanlıurfa’da tattığı bir kebabı eleştirdi. Milor, Urfa’da yediği kebabın ardında şu ifadelere yer verdi: Yediğim en leziz kebaplardan birini yapan yeri Lezzet Rehberi’ne ekledik. Şanlıurfa”
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