​Haberini duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Nüfus Müdürlüğü: Olay Asılsızdır

Yeni Kimlik Kartı İçin Nasıl Randevu Alınır?

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aldıkları duyum sonrası Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğüne akın etti. Yeni Kimlik kartlarının alınabilmesi için yıl sonuna kadar süresinin olduğu, kimlik kartının çıkartılmaması halinde para cezasının verileceği duyumları üzerine Çarşamba Nüfus Müdürlüğüne giden vatandaşlar gün boyu sıra bekledi. Ani yoğunluk karşısında vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmek için büyük bir mücadele veren Nüfus Müdürlüğü personelleri akşam saatlerine kadar aralıksız olarak çalıştılar.Vatandaşların Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kimlik kartı çıkartma süresinin dolmadan yeni kimliği almak istediğini söylemesi üzerine Nüfus Müdürlüğü personelleri, olayın aslının olmadığı, vatandaşların böylesi haberlere itibar etmemesi gerektiğini anlatıyorlar. Ancak vatandaşlar verilen bu cevap karşısında inanmayarak gün boyu Nüfus Müdürlüğü önünde bekliyorlar.Yeni Kimlik Kartı almak isteyen vatandaşların ‘Alo 199' İrtibat Hattı ve www.nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirebileceği öğrenilirken, detaylı bilginin bu iletişim kanallarından alınabileceği öğrenildi.Kimlik Kartını yenilemek için Nüfus Müdürlüğüne akın eden ve sonrasında bütün gün boyunca bekleyen vatandaşlar, işlemlerinin yapılabilmesi için daha rahat konforlu bir alan oluşturulması gerekliliğini belirterek, Nüfus Müdürlüğünün İlçe Kaymakamlığı binasından bağımsız bir noktada hizmet vermesi gerektiğini ve daha fazla personelin işlemleri gerçekleştirmesi gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar yetkililerin konuya çözüm yolu bulunmasını istediklerini eklediler.Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yaşanan yoğunluğun yıl sonuna kadar sürmesi tahmin ediliyor.Editör: Ahmet Şen