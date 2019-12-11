Dini Nikahlı Eşini Tüfekle Kurşun Yağmuruna Tuttu

Eşini ikna etmeye çalıştı

Genç kadın isyan etti

Olay, saat 20.30 sıralarında Bolu’nun Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Ö. isimli genç kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Eşinin evine dönmesini isteyen Recai Bozkurt, Sevgi Ö.'den olumsuz yanıt alınca Bartın'dan Bolu'ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Bozkurt, otomobille Sevgi Ö.'nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, şans eseri mermiler genç kadına isabet etmedi. Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai Bozkurt, aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kadın, ifadesinin ardından kendisini kurşun yağmuruna tutan eşiyle telefonda konuştu. Eşini, olay yerine gelmesi için dakikalarca ikna etmeye çalına Sevgi Ö., “Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız” dedi.Tüm çabalarına rağmen dini nikahlı eşini yanına gelmesine ikna edemeyen genç kadın, gözyaşları ve çaresizlik içinde, “Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen