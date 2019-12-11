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Bu haber 11 Aralık 2019 09:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; “Nobel kendini tüketmiş, bitirmiştir. Nobel tamamıyla siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur.” İfadelerine yer verdi

Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle, başta ‘barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.”




 

Erdoğan’dan Nobel Ödülü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesi ile ilgili şunları söyledi:
“Bu çok önemli bir sınavdı. Nobel'in de ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini tüketmiş, bitirmiştir. Nobel tamamıyla siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye olarak bu törene katılmayacağımızı ve sözümüzün geçebileceği bütün dost ülkeleri de haberdar ettik, kendilerinin de bu törene katılmamalarını istedik. Böyle bir katili ödüllendirmek zulm ile ortak hareket etmektir. Nobel şu anda zulme rıza zulümdür ilkesinden hareketle bir defa böyle bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Biz bu tür bir şeyi kabul edemeyiz. Bu adamlar, bu adamın destek verdiği adamlar, bunların hepsi mahkum edilmiş kişiler. Bu kişileri met eden, onlara methiyeler düzen bir kişiye ödül veriyorsanız sizin artık uluslararası camiada takdir edilecek bir yanınız kalmamış demektir. Bizim de Nobel'e artık ideolojik olan yaklaşımlarından başka hiçbir özelliği olmadığını ortaya koymak suretiyle bu sadece şu anda verdikleri ödül değil, bundan önce verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir. Bundan sonra da bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Hiçbir zaman objektif bakalım, bu ilim adamına bu ödülü verelim örneğin, Aziz Sancar hocamıza verdikleri ödül gibi orada tartışılacak bir şey söz konusu değil. Niye? İlmiyle temayüz etmiş bir hocamızdır. Kalkıp böyle teröristleri kendi romanına vesaire yansıtanları siz Nobel'e layık görürseniz sizi tanımamız mümkün değildir.”



 

Erdoğan: Bana Nobel Verilse Almam

Erdoğan, “Size bir gün Nobel ödülü verilse ne yaparsınız?” sorusuna ise, “Almam. Bu Nobel öyle bir şey ki bakıyorsanız bir ülkede kişi başkan seçiliyor bir iki ay içinde hop Nobel ödülü veriyorlar. Ya dur bakalım bir icraat yok ortada. Bunları da gördük” cevabını verdi.





Editör: Ahmet Şen 

 
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Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam
Soykırımcı Katile Nobel Verildi, ​Erdoğan Sinirlendi: Bana Verseler Almam
2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; “Nobel kendini tüketmiş, bitirmiştir. Nobel tamamıyla siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur.” İfadelerine yer verdi
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