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Bu haber 10 Aralık 2019 23:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Kerpiç Ev Çöktü, Enkazında 3 Cesede Rastlandı

İki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklandı. Valilik yaptığı açıklamada, bahçe duvarı nedeniyle evdeki göçüğün geç fark edildiğini ve enkazda kalanların bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

​Kerpiç Ev Çöktü, Enkazında 3 Cesede Rastlandı

Konya’da sabah saatlerinde iki katlı evde göçük meydana geldi. İhbar üzerine merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'taki kerpiç eve giden itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yakınlarının gözyaşları arasında ambulanslara alınan cenazeler, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte gelerek kurtarma çalışmalarını takip eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak burada yaptığı açıklamada, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.



 

Babaanne ve 2 Torunu Enkazda Altında Can Verdi

Vali Toprak, kerpiç evin sabah saat 04.30-05.00 civarında göçtüğünün tahmin edildiğini ancak evin dışındaki 2.5 metre uzunluğundaki duvardan dolayı geç fark edildiğini anlatarak, “70-80 yıllık kerpiç bir yapıda maalesef birisi 57 yaşlarında babaanne ve 17 ile 15 yaşında iki torununun cansız bedenine ulaşıldı. Bahçe duvarı nedeniyle evin göçtüğü komşular tarafından geç fark edilmiş ve saat 09.00 gibi haberimiz oldu. Haberin geç alınmasından dolayı da olabilir maalesef vatandaşlarımız hayatını kaybetti” dedi.


 

“Bu durumdaki evler boşaltılacak”

Vali Toprak, bölgede bu durumda olan evlerin bugünden itibaren boşaltılacağını duyurdu. Toprak açıklamasına şöyle devam etti: “Bu binalar çok eski toprak yığma olduğu için belli bir dönemden sonra dayanıklılığını kaybediyor. Yağışları da alınca çözülmeler oluyor. Çevre taranacak, risk altındaki binalar boşaltılacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar başladı.” 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Kerpiç Ev Çöktü, Enkazında 3 Cesede Rastlandı
​Kerpiç Ev Çöktü, Enkazında 3 Cesede Rastlandı
İki katlı kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklandı. Valilik yaptığı açıklamada, bahçe duvarı nedeniyle evdeki göçüğün geç fark edildiğini ve enkazda kalanların bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.
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