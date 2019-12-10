​Veterinere Cinsel İstismarda Bulunmuştu! Profesörün Avukatları Onu Savunmaktan Vazgeçti

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Cinsel Saldırı İzlerini Yok Eden Jinekolog da Yargılanacak

Bilgili’nin Avukatları Davadan Çekildi

Ankara'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde veteriner hekim Ç.B'ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması öncesinde Bilgili'nin avukatları Nizamettin Bulut ile Erol Yılmaz Aras, davadan çekildi.Hasan Bilgili, geçen Nisan ayında, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olduğu dönemde kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemece tutuklanmıştı.Savcılık tarafından resen tahliye edilen Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Davada, delilleri yok etmek amacıyla Bilgili'ye yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan D. ile Ç.B'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. de sanık olarak yargılanacak. İdari soruşturma sonucunda YÖK kararıyla üniversitedeki görevinden çıkarılan Hasan Bilgili ile Serkan D. ve Hüseyin Ş. yarın ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.Hakim karşısına çıkmaya neredeyse saatler kala, cinsel taciz iddiası ile yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin avukatları, davadan çekildiklerini açıkladı. Avukatlar, yaptıkları açıklamada, müvekkileri Bilgil ile aralarında avukat müvekkil ilişkilerinin zedelendiğini, aramalarına ve mesajlarına cevap alamadıklarını ifade ederek ortak bir karar ile davadan çekildiler.Editör: Ahmet Şen