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Bu haber 10 Aralık 2019 20:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan’a Örnek Aldığınız Lider Kimdir Denildi, Reisin Verdiği Cevap Salonu Yıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katıldığı bir programda siyasi hayatında örnek aldığı, idol kabul ettiği liderlerin olup olmadığı soruldu. Erdoğan, "Bizim tek liderimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed'dir" dedi. Erdoğan'ın verdiği cevap salonda büyük alkışlarla karşılandı

​Erdoğan’a Örnek Aldığınız Lider Kimdir Denildi, Reisin Verdiği Cevap Salonu Yıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen bir programa katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programın soru cevap kısmına geçti.




 

"Bizim Tek Liderimiz Hz. Muhammed'dir"

Katıldığı programda Erdoğan'a "Öğrencilerden size gelen soruda, 'Türkiye'nin yakın tarihinde beğendiğiniz liderler kimlerdir' diye soruyorlar. Ben bu soruya müsaadenizle bir ek yapayım. Acaba sizin zihin dünyanızı şekillendiren, sizin zihin dünyanızı inşa etmenize yardım eden, örnek aldığınız düşünürler veya liderler kimlerdir?" sorusuna Erdoğan, "Çok zor bir soru sordun. Bunların altından kalkmak kolay değil. Tabi geçmişten bugüne bakmak gerekir. Her şeyden önce bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman, tek önderimiz ve tek rehberimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır" dedi.





 

Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü de Büyük Önem Arz Ediyor

"Çünkü; hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman her şey onda var. Ardından tabi adaletin de timsali olarak 40'ıncı Müslüman Hz. Ömer çok çok önemli. O da adaletiyle timsal olmuş ve Hz. Ömer bu yönüyle çok büyük önem arz ediyor. Ve tabii çağımıza doğru yaklaştığımız zaman, Osmanlı'da Selçuklu'da örnek aldığımız liderlerimiz var. Tabi geliyoruz, Cumhuriyet'in kuruluşunda aynı şekilde Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) önemi var. Yani bunlar dönemlerin adeta inşasını temin etmişler. Dönemlere damgalarını vurmuşlar. Bu bakımdan büyük önem arz ediyor."





Editör: Ahmet Şen  
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​Erdoğan’a Örnek Aldığınız Lider Kimdir Denildi, Reisin Verdiği Cevap Salonu Yıktı
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