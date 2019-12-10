Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Aralık 2019 16:45:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuveytliler, Şanlıurfa’ya El Uzattı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kurduğu sıcak diyalog ve ikili ilişkilerle gelişen Türkiye ve Kuveyt arasındaki kardeşlik bağı sayesinde Şanlıurfa’ya gelen Kuveytli hayırseverler, başta okul olmak üzere çeşitli hayır hizmetleri yapmaya devam ediyorlar.

​Kuveytliler, Şanlıurfa’ya El Uzattı

Kuveyt Yardım Derneği ve Said Yardım Derneği aracılığıyla Şanlıurfa’da inşa edilecek Abdülbaki Elnuri Lisesi ile Telabyad’da yapılacak Kuveyt Lisesi temel atma töreni, Haliliye Zülfü Görgün İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.

 

Erin: Bir Lise de Tel Abyad'da İnşa Edilecek

Temsili temel atma törenine, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Said Derneği muhatap sorumlusu hayırsever Talal Al Arab ile Said Yardım Derneği adına Hassoun Almohammadsulaiman katıldı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bu hayır hizmetinin gerçekleşmesi için katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün temelini attığımız okulumuz inşallah en kısa süre içerisinde 16 derslikle tamamlanmış olacak. Kuveyt Yardım Derneğine ve Said Derneğine, Abdulbaki Elnuri Derneğine Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bir liseyi de kısa süre içerisinde Telabyad’da inşa ederek, büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli çocuklarımızın eğitim öğretimine katkı sunmak üzere açacağız. Bu vesile ile bugün aramızda bulunan hayırseverlere, Kuveyt halkına ve Kuveyt Emiri'ne cömertçe yardımları için Şanlıurfa adına, burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.






 

Şanlıurfa'da Açılan Okul İçin Gerekli Malzemeler Hayırseverler Tarafından Karşılanıyor

Bu hayırlı çalışmaları Allah rızası için gerçekleştirdiklerini ve başta Suriyeli çocukların eğitimine destek olmayı amaçladıklarını belirten hayırsever Talal Al Arab ise, “Bu hayır işlerini yapmak, kardeşlerimizin yardımına koşmak bizim üzerimize şart olan bir görevdir. İnşallah bu okulumuz en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Okulumuzun, teknoloji ağırlıklı olmasını istiyorum. Bu nedenle okulumuzda bir teknoloji sınıfı da olacak. Bunun için gerekli tüm teçhizat da yine hayırseverlerimiz tarafından karşılanacaktır. Allah’a bu hayırlı hizmetleri yapabilme fırsatını bizlere verdiği için hamd ediyor, bu işlerde bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Sayın Valimiz Abdullah Erin ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. 









Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Teslim Olmuştu! HDP Önünde Nöbet Tutan Anne Çocuğuna Kavuştu
​Şanlıurfa’da Teslim Olmuştu! HDP Önünde Nöbet Tutan Anne Çocuğuna Kavuştu
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hatice Ceylan, dağdan kaçan oğluna kavuştu. Annesine seslenen Cafer Ceylan, “Anne üzülme kavuştuk işte” dedi.
​Şanlıurfa’da Kaza! Ticari Araç Tıra Çarptı! 4 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! Ticari Araç Tıra Çarptı! 4 Yaralı
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
​Kuveytliler, Şanlıurfa’ya El Uzattı
​Kuveytliler, Şanlıurfa’ya El Uzattı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kurduğu sıcak diyalog ve ikili ilişkilerle gelişen Türkiye ve Kuveyt arasındaki kardeşlik bağı sayesinde Şanlıurfa’ya gelen Kuveytli hayırseverler, başta okul olmak üzere çeşitli hayır hizmetleri yapmaya devam ediyorlar.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Şanlıurfa minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
​Beytülmal Bekçiliği Mi? Beytülmal Hırsızlığı Mı?
​Beytülmal Bekçiliği Mi? Beytülmal Hırsızlığı Mı?
Beytülmal bekçisi olacağım diyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beytülmal hırsızlarına göz mü yumuyor yoksa o hırsızlara yol mu veriyor?
​Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’da Evlat Nöbeti Tutan Anneye Mutlu Haber Geldi! Evladına Kavuştu
​Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’da Evlat Nöbeti Tutan Anneye Mutlu Haber Geldi! Evladına Kavuştu
Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha 98. gününde mutlu haberi aldı. Ailesinin eyleme katıldığını duyan bir terörist Suriye'den gelerek Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
​Son Dakika Şanlıurfa'da Feci Ölüm! Yaşlı Kadını 2 Metre Havaya Fırlattı
​Son Dakika Şanlıurfa'da Feci Ölüm! Yaşlı Kadını 2 Metre Havaya Fırlattı
Şanlıurfa'da yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 5 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 5 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa Ekibi Bağcılara Geçit Vermedi
​Şanlıurfa Ekibi Bağcılara Geçit Vermedi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta kendi evinde konuk ettiği İstanbul Bağcılar Belediyesi'ni 68-60'lık skor ile geçti.
​Şanlıurfa’da Ceylan Derisine Yapılmış Tarihi Tablo Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Ceylan Derisine Yapılmış Tarihi Tablo Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi.
​Şanlıurfa’da Yüzlerce Güvercin Gökyüzüne Salındı
​Şanlıurfa’da Yüzlerce Güvercin Gökyüzüne Salındı
Türkiye’de en fazla güvercin beslenen illerinin başında gelen Şanlıurfa’da yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı. Havada uçuşan güvercinler görsel bir şölen oluşturdu.
​Şanlıurfa Yoğun Sise Teslim Oldu! Şanlıurfa'da Bugün Hava Nasıl Olacak?
​Şanlıurfa Yoğun Sise Teslim Oldu! Şanlıurfa'da Bugün Hava Nasıl Olacak?
Şanlıurfa’da sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.
​Şanlıurfa’da Teslim Olmuştu! HDP Önünde Nöbet Tutan Anne Çocuğuna Kavuştu
​Şanlıurfa’da Teslim Olmuştu! HDP Önünde Nöbet Tutan Anne Çocuğuna Kavuştu
​Şanlıurfa’da Kaza! Ticari Araç Tıra Çarptı! 4 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! Ticari Araç Tıra Çarptı! 4 Yaralı
​Kuveytliler, Şanlıurfa’ya El Uzattı
​Kuveytliler, Şanlıurfa’ya El Uzattı
​Harran Üniversite, Rektör Çelik ile Hak Ettiği Yere Geliyor! Ülkede 3. Sıradayız
​Harran Üniversite, Rektör Çelik ile Hak Ettiği Yere Geliyor! Ülkede 3. Sıradayız
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:54
Güneş
07:20
Öğle
12:22
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿