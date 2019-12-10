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Bu haber 10 Aralık 2019 13:31:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Beytülmal Bekçiliği Mi? Beytülmal Hırsızlığı Mı?

Beytülmal bekçisi olacağım diyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beytülmal hırsızlarına göz mü yumuyor yoksa o hırsızlara yol mu veriyor?

​Beytülmal Bekçiliği Mi? Beytülmal Hırsızlığı Mı?

Eyyübiye Belediyesi’ne bağlı muhtelif mahallelerde (ki bu mahallelerin de hangileri olduğu belli değil) 918 hektarlık alanda bina tespiti adı altında 150.000 TL ye yapılacak işi 600.372 TL ile adrese teslim pazarlık usulü ile merkezi Diyarbakır’da olan yandaş bir firmaya paslanmış. 






 

İhaleyi Alan Firma, Başkan Kuş’a yakınlığı ile Biliniyor

Bu firmanın ortağının Eyyübiye Belediyesi’ne iş yapan ve Başkan Mehmet Kuş’a yakınlığı ile bilinen bir isim olduğu iddia ediliyor. Beytülmal bekçisi Mehmet Kuşun bu çarpık ilişkilerle dolu ihaleyi nasıl açıklayacağı merak ediliyor. 







 

İhale İvedi ile Yapılması Zorunlu ise Pazarlık Usulü Yapılmalı

Ayrıca bu ihale açık ihale usulü yerine pazarlık usulü 21.b maddesine göre yapılıyor. 
21.b maddesinin açılımı ise şu şekilde;

21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecektir.








 

Eyyübiye Belediyesi'nde Ev Tespiti Neye Göre Yapılıyor

Şimdi Sayın beytülmal bekçisi Mehmet Kuşa soruyoruz; “Ev tespiti ihalesi savaşa göre mi, sele göre mi, depreme göre mi yapıldı? Yoksa bu işin adı beytülmal hırsızlığı mı?








Editör: Ahmet Şen 
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