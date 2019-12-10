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Bu haber 10 Aralık 2019 12:09:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’da Evlat Nöbeti Tutan Anneye Mutlu Haber Geldi! Evladına Kavuştu

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha 98. gününde mutlu haberi aldı. Ailesinin eyleme katıldığını duyan bir terörist Suriye'den gelerek Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

​Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’da Evlat Nöbeti Tutan Anneye Mutlu Haber Geldi! Evladına Kavuştu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan 8 Ekim'de oturma eylemine katıldı. Annesinin eyleme katıldığını öğrenen Cafer, annesine ulaşarak kaçmaya çalıştığını sabırlı olmalarını isteyerek çok korktuğunu dile getirmişti. Dün Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Cafer ile iletişim kurularak terör örgütünün elinden başarılı bir şekilde kurtarıldı. Cafer, terör örgütünden kaçmak isteyen arkadaşıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştırıldı. Anne Hatice Ceylan dün gece saatlerinde oğluyla cep telefonda görüşerek müjdeyi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü konuşan anne Ceylan en kısa zamanda çocuğuna sarılacağı müjdesini aldı.





 

“Anne üzülme geleceğim”

Anne Hatice Ceylan, son bir ay içerisinde oğlu Cafer tarafından 5 defa arandığını oğlunun korktuğunu, geleceğini ve sabırlı olmasını kendisine ilettiğini söyledi. Ceylan, “Bütün anne ve babalara sesleniyorum, hepsi gelsin korkmasınlar, eğer anne ve babalar evlatlarını seviyorsa toplansınlar buraya. Çocuklarımızı inşallah kurtaracağız, dün saat 23.30’da oğlum aradı, buradayım dedi. Daha öncede aramıştı kaçışın zor olduğunu söyledi, Allah yol açınca inşallah polisimizin, devletimizin yardımıyla çocuklarımıza kavuşacağız. Suriye’nin Kobani ilindeydi, bu 1 ay içerisinde 5 defa aradı. Anne üzülme geleceğim, sabırlı ol diyordu. Her gece sabaha kadar yatamadığını korktuğunu söyledi, anneler oturmaya devam etsinler kalkmasınlar buradan, çoğalsınlar bütün anne ve babalar gelsin buraya. Hiçbir şey çocukları kadar kıymetli değil, çok güzel bir duygu Allah hepsine yaşatsın. Cumhurbaşkanı aradı görüntülü görüştük, oğlumun geldiğini sabah inşallah yanımızda olacağını söyledi. Çocuklarımız HDP aracılığıyla götürülüyor, 13 yaşında hiçbir düşüncesi ve fikri yok. Çocuklarımız kandırılıp okullarından götürüldü. Buraya geldim unutmadım arkadaşlarımı, unutmayacağımda. Elim kolum titredi telefonu bile tutamadım, konuşamadım, Allah bu duyguyu herkese yaşatsın” dedi. 







 

“Bugün çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun, bizi çocuğumuza kavuşturdu”

Cafer Ceylan'ın babası Abdulkadir Ceylan, çok mutlu olduklarını darısının diğer ailelerin başına olmasını diledi. Ceylan, “Bugün çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun, bizi çocuğumuza kavuşturdu. Darısı diğer kardeşlerimizin başına, inşallah onlar da biran önce çocuklarına kavuşurlar. Allah yardımcıları olsun. Çocuğumun sesini duydum, çok keyiflendim, Cumhurbaşkanımızla da görüştük, Allah onlardan da razı olsun. Onlara da duacıyız Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu. 





Editör: Ahmet Şen 
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