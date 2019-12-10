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Bu haber 10 Aralık 2019 11:31:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika Şanlıurfa'da Feci Ölüm! Yaşlı Kadını 2 Metre Havaya Fırlattı

Şanlıurfa'da yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

​Son Dakika Şanlıurfa'da Feci Ölüm! Yaşlı Kadını 2 Metre Havaya Fırlattı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesindeki Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. 



 

Karşıya Geçmek İsteyen Kadını Havaya Fırlattı

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım D.'ye (66) çarptı. Feci kazada yaklaşık 2 metre havaya fırlayan kadın, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Bilahare sürücü gözaltına alındı.


Vatandaşlar, sürücülerin hızlı gittiği caddede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.









Editör: Ahmet Şen 
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​Son Dakika Şanlıurfa'da Feci Ölüm! Yaşlı Kadını 2 Metre Havaya Fırlattı
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