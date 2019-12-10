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Bu haber 10 Aralık 2019 11:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Kimlik Alacaklar Son Tarihe Dikkat

Yeni kimlik alacaklar bu haber sizin için. Kimlik yenilemeyenler son tarihe dikkat!

​Yeni Kimlik Alacaklar Son Tarihe Dikkat

Yeni yıla kısa bir süre kala ehliyet ve kimliklerini yenilemeyenleri telaş sardı. İçişleri Bakanlığı kararıyla 1 Ocak 2017`den itibaren yürürlüğe giren yeni kimlik kartlarını birçok vatandaş kısa sürede temin etti. Yeni kimliği temin etmeyenlerin ise belirlenen tarihe kadar yeni kimliklerini çıkarması gerekiyor.

Balıkesir Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesir il merkezi ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı görülmektedir.



 

Yeni Kimlik Kartları için Son tarih Nedir?

Yapılan araştırmalarda T.C. kimlik kartı başvurularının 2019 yılı sonunda sona ereceği, sürücü belgesi yenileme başvurularında da aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarının 2020 yılı başından itibaren geçerli olmayacağı duyumlarından kaynaklı algının oluştuğu öğrenilmiştir. Söz konusu duyumlar asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.






 

Mevcut Kimliklerle İlgili Yasal Düzenleme Yok

Türkiye`de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.
“Mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.






 

Kimlik Yenileme Ücreti 2019 Ne Kadar? 

- Kimlik yenileme: 22.50 TL - Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL - Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

-Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

-Kimlik kaybedilmişse: 45 TL









 

Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.







 

Kimlik kartının kaybedilmesi halinde ne yapılır? 

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.
e-devlet üzerinden kimlik şifresi alınabiliyor mu? Şifre işlemleri şu an itibariyle sadece Nüfus müdürlüklerindeki kiosklar ve Nüfus Müdürlüklerindeki yetkili personel tarafından gerçekleştirilebiliyor.
 




Editör: Ahmet Şen 
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