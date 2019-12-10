Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Aralık 2019 09:01:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar

Bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar

Olay, saat 20.00 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'ta bir büfede meydana geldi. 


 

Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibini Vurdular

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi motosikletle husumetli oldukları iddia edilen Yıldırım A.'nın büfesine geldi. Motosikletli ve kasklı şahıslardan biri, içeri girerek sigara aldıktan sonra büfe sahibi Yıldırım A.'ya kurşun yağdırdı. Büfe sahibi sol omuzundan vurularak yere yığılırken, şüpheli dışarıda motosiklette bekleyen arkadaşının arkasına binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Yıldırım A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar
​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar
Bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
​Son Dakika! Darbe Davasında 14 Sanığa Müebbet Hapis
​Son Dakika! Darbe Davasında 14 Sanığa Müebbet Hapis
Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin darbe davasında, diğer 14 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.
Gelin, Misafir Oldukları Kayınvalidesinin Evinde Camdan Atladı
Gelin, Misafir Oldukları Kayınvalidesinin Evinde Camdan Atladı
Psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı.
​Son Dakika Ceren’in Katili Lavabodaki Fayansları Kırarak Bileğini Kesti
​Son Dakika Ceren’in Katili Lavabodaki Fayansları Kırarak Bileğini Kesti
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
​Günün 3. Şehit Haberi! Kuleden Düşen Astsubay Şehit Oldu
​Günün 3. Şehit Haberi! Kuleden Düşen Astsubay Şehit Oldu
Bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.
​Son Dakika! Şehidin Var Türkiye
​Son Dakika! Şehidin Var Türkiye
Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
​Bir Genç Ağzından Pompalı Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu
​Bir Genç Ağzından Pompalı Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu
18 yaşındaki bir genç, otomobilinin dağ tarafında ağzından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
​İki Aile Arasında Arazi Kavgası: 4 Yaralı
​İki Aile Arasında Arazi Kavgası: 4 Yaralı
arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
​Cadde Ortasında Enişte Dehşeti
​Cadde Ortasında Enişte Dehşeti
bir kişi cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçakladı. Kayınçolarını bıçaklayarak kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
​Kaybolan Dağcılardan 7 Gün Sonra İz Bulundu
​Kaybolan Dağcılardan 7 Gün Sonra İz Bulundu
Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi.
​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu
​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu
85 yaşındaki Döndü Metin’in 70 yıllık gelinlik giyme hayalini bayan kuaförü torunu Tülay Sezmiş gerçekleştirdi. 10 çocuk, 28 torun sahibi Döndü Metin, düzenlenen bir etkinlikte beyaz gelinliğini giyip hem oynadı hem de türkü söyledi.
​Kahvehanede Cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
​Kahvehanede Cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
Kahvehanede gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar
​Sigara Aldıktan Sonra Büfe Sahibine Kurşun Yağdırdılar
​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek
​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 5 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 5 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa Ekibi Bağcılara Geçit Vermedi
​Şanlıurfa Ekibi Bağcılara Geçit Vermedi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:54
Güneş
07:20
Öğle
12:22
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿