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Bu haber 10 Aralık 2019 08:08:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazineye ait arazileri ekonomiye kazandırmayı önümüzdeki yıl da sürdürecek.

​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek

Sektörel ihtiyaçlara göre alternatif kullanım alanları oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, arazi tahsisi desteğinde bulunarak yatırımların artmasına ve işsizliğin azalmasına katkı sağlamayı planlıyor. 



 

20 Milyon Metrekare arazi Küçük Esnafa Tahsis Edilecek

Bakanlık, önümüzdeki 5 yıl olmak üzere her yıl 20 milyon metrekarelik hazine taşınmazını, yatırım teşviki kapsamında vatandaşa tahsis etmek için ilana çıkaracak. Bakanlığın planları doğrultusunda; kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla toplu konut yapılmak için ilan edilen yerler ile küçük sanayi sitesi için planlanan Hazineye ait taşınmazlar, kuruluşların kullanımına bırakılacak. Böylece hem şehirlerin doğal afetlere dayanıklı olması sağlanacak hem de sanayi alanlarının merkezlerin dışına çıkartılması hızlanacak. Öte yandan Bakanlık, köhne olarak tabir edilen sanayi alanlarını dönüştürerek esnafın işini de kolaylaştıracak. Bu doğrultuda öncelikli olarak İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya'da olmak üzere 10 bin bağımsız bölüm üretilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. 2023'e kadar uygulama tüm ülkeye yayılacak.




 

Doğu Bölgelerine 49 Yıllığına Kiralanacak

Öte yandan Bakanlık, 19,8 milyon metrekare yüzölçümlü 153 hazine taşınmazını yatırımcılara tahsis etmek için ilana çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ağırlıklı taşınmazlar 49 yıllığına kiralanacak.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Ekonomi
​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek
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