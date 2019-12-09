​Şırnak’ta Şehit Düşen Kadın Komutandan Kahreden Detay: Parfüm Kokusu Yerine Barut Kokusunu Tercih Etti

Parfüm Kokusu Yerine Barut Kokusunu Tercih Etti

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında infilak etti: 2 asker şehit, 7 asker yaralanmıştı.Şırnak Valiliği kara haberi bugün böyle vermişti; "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.Editör: Ahmet Şen