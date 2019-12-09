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Bu haber 09 Aralık 2019 20:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Anket Sonuçları Yayınlandı! Cumhur İttifakı Önde, Yüzde 20 Esad’la Barışalım Diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında seçimlerden Türkiye’nin yürüttüğü harekâtlara, NATO üyeliğinden dış politikaya kadar pek çok başlığı içeren yeni bir anket masaya yatırıldı.

​Yeni Anket Sonuçları Yayınlandı! Cumhur İttifakı Önde, Yüzde 20 Esad’la Barışalım Diyor

MKYK toplantısında KONDA'nın yaptığı anket sonuçları da paylaşıldı. Ankete göre, AK Parti'nin oyu yüzde 26,8, MHP'nin oyu yüzde 8,7 iken; CHP'nin oyu yüzde 15,5, İYİ Parti'nin ise yüzde 9,1. HDP'nin oy oranı yüzde 6; kararsız olan ve “oy kullanmam” diyen seçmenin oranı ise yüzde 33 olarak belirtildi. Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması hâlinde AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12,9 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın toplamda oy oranını yüzde 52,9'a yükselttiği kaydedildi.


Ankette vatandaşa “Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan'a ne not verirdiniz?” sorusu soruldu. Anket sonucunda Erdoğan'ın karne notunda 1,5 puanlık artış yaşandığı, bu artışın temel sebebinin Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşanan siyasal ve diplomatik gelişmeler olabileceği belirtildi.



 

Yüzde 20’si Türk Cumhuriyetleriyle Beraber

Halkın yüzde 29'u Türkiye'nin dış politika yürütürken öncelikli olarak Müslüman ülkelerle, yüzde 20'si tek başına, yüzde 20'si de Türk Cumhuriyetleriyle hareket etmesini istiyor.



 

%50 Esadla Barışalım Diyor

Vatandaşların yüzde 53'ü Barış Pınarı Harekâtı'nın kesinlikle doğru bulduğunu söylerken, Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesinden yana fikir belirtenlerin oranı yüzde 50'de kaldı. ‘Esad'la barışalım' diyenlerin oranı ise yüzde 47 oldu.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Yeni Anket Sonuçları Yayınlandı! Cumhur İttifakı Önde, Yüzde 20 Esad’la Barışalım Diyor
​Yeni Anket Sonuçları Yayınlandı! Cumhur İttifakı Önde, Yüzde 20 Esad’la Barışalım Diyor
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