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Bu haber 09 Aralık 2019 14:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Yoğun Sise Teslim Oldu! Şanlıurfa'da Bugün Hava Nasıl Olacak?

Şanlıurfa’da sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.

​Şanlıurfa Yoğun Sise Teslim Oldu! Şanlıurfa'da Bugün Hava Nasıl Olacak?

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kentte görüş mesafesi yaklaşık olarak 100 metreye kadar inerken, sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirde etkili olan sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


 

Şanlıurfa'da Hava sıcaklığı 9 Dereceye Düştü

Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ise uyarıyor.






 

Şanlıurfa'da Bugün Hava Nasıl Olacak?

Öte yandan, yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.








Editör: Ahmet Şen 
 
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