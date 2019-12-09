-​Şanlıurfa’dan Adıyaman’a Gönderilirken Yolda Jandarmalar Yakaladı

Şanlıurfa’dan Giden Boş Makaronlar Ele Geçirildi

3 Kişi Gözaltına Alındı

-​Şanlıurfa’dan Adıyaman’a Gönderilirken Yolda Jandarmalar YakaladıEdinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a, filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları aracı Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durduruldu. Burada ekipler tarafından aranan araç içerisinde 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.Makaronlara el konulurken konuyla alakalı olarak araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen