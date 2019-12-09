-Şanlıurfa’dan Adıyaman’a Gönderilirken Yolda Jandarmalar Yakaladı
Şanlıurfa’dan Giden Boş Makaronlar Ele GeçirildiEdinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a, filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları aracı Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durduruldu. Burada ekipler tarafından aranan araç içerisinde 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
3 Kişi Gözaltına AlındıMakaronlara el konulurken konuyla alakalı olarak araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Editör: Ahmet Şen
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