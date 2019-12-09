​Şanlıurfa’da Şiddetli Çatışmaların Yaşandığı Evdeki Kurşun İzlerinden Anlaşıldı

Şanlıurfa’daki Şiddetli Çatışmaların Kanıtı Kurşun İzleri oldu

Şanlıurfa’da tarihi alanların ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalarda dün yıkımı gerçekleştirilen bir evin arkasında kalan başka bir evin duvarlarında Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı.Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarından olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan tarihi evin duvarında birçok mermi izi olduğu görüldü. Şanlıurfa’nın kurtuluşunda çok şiddetli çatışmaların yaşandığının kanıtı olan ev, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Mahallede oturan vatandaşlar, Fransızların Şanlıurfa’yı kuşattıkları dönemde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve izlerin de o dönemden kaldığını belirttiler.Editör: Ahmet Şen